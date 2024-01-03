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Жителі Дніпра залишають послання на першому січневому снігу (ФОТО)

Сьогодні 20:54
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Зима у Дніпрі згадала, що вона зима.

Новости Днепра про Жителі Дніпра залишають послання на першому січневому снігу (ФОТО)

Під вечір 3 січня у Дніпрі пішов перший цього року сніг.

Через мокрий сніг на дороги подекуди виїхала комунальна спецтехніка. У департаменті благоустрою просили водіїв пропускати спецтранспорт.

Сніг пішов досить несподівано і так само несподівано завершився. 

Однак містянам вдалося відчути себе героями романтичного зимового кіно, тому в одному із парків на парапетах залишали короткі послання. Світлини опублікували у фейсбук-спільноті “Лівий берег. Дніпро”.

Новости Днепра про Жителі Дніпра залишають послання на першому січневому снігу (ФОТО)

Сніг був лапатий, але мокрий, тому танув як тільки приземлявся на землю.

Новости Днепра про Жителі Дніпра залишають послання на першому січневому снігу (ФОТО)

Снігу мало, тому добре його видно тільки на траві та землі. 

Новости Днепра про Жителі Дніпра залишають послання на першому січневому снігу (ФОТО)

Новий рік – нове життя, вважає автор напису. 

Новости Днепра про Жителі Дніпра залишають послання на першому січневому снігу (ФОТО)

Дніпро – це любов. 

Новости Днепра про Жителі Дніпра залишають послання на першому січневому снігу (ФОТО)

Залишали і мотиваційні слова.

Новости Днепра про Жителі Дніпра залишають послання на першому січневому снігу (ФОТО)

Та любовні послання. 

Хтось шукає хлопця Нікіту, тому вирішив залишити послання на снігу. 

Нікіта, відгукніться!

Новости Днепра про Жителі Дніпра залишають послання на першому січневому снігу (ФОТО)

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