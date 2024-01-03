Жителі Дніпра залишають послання на першому січневому снігу (ФОТО)

Під вечір 3 січня у Дніпрі пішов перший цього року сніг.
Через мокрий сніг на дороги подекуди виїхала комунальна спецтехніка. У департаменті благоустрою просили водіїв пропускати спецтранспорт.
Сніг пішов досить несподівано і так само несподівано завершився.
Однак містянам вдалося відчути себе героями романтичного зимового кіно, тому в одному із парків на парапетах залишали короткі послання. Світлини опублікували у фейсбук-спільноті “Лівий берег. Дніпро”.
Сніг був лапатий, але мокрий, тому танув як тільки приземлявся на землю.
Снігу мало, тому добре його видно тільки на траві та землі.
Новий рік – нове життя, вважає автор напису.
Дніпро – це любов.
Залишали і мотиваційні слова.
Та любовні послання.
Хтось шукає хлопця Нікіту, тому вирішив залишити послання на снігу.
Нікіта, відгукніться!
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