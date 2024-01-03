Жителі Дніпра залишають послання на першому січневому снігу (ФОТО)

Зима у Дніпрі згадала, що вона зима.

Під вечір 3 січня у Дніпрі пішов перший цього року сніг.

Через мокрий сніг на дороги подекуди виїхала комунальна спецтехніка. У департаменті благоустрою просили водіїв пропускати спецтранспорт.

Сніг пішов досить несподівано і так само несподівано завершився.

Однак містянам вдалося відчути себе героями романтичного зимового кіно, тому в одному із парків на парапетах залишали короткі послання. Світлини опублікували у фейсбук-спільноті “Лівий берег. Дніпро”.

Сніг був лапатий, але мокрий, тому танув як тільки приземлявся на землю.

Снігу мало, тому добре його видно тільки на траві та землі.

Новий рік – нове життя, вважає автор напису.

Дніпро – це любов.

Залишали і мотиваційні слова.

Та любовні послання.

Хтось шукає хлопця Нікіту, тому вирішив залишити послання на снігу.

Нікіта, відгукніться!

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