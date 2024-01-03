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В Днепре мужчина швырнул петарду на детскую площадку

Сегодня 11:55
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В Днепре 40-летний мужчина швырнул петарду на детскую площадку.

Новости Днепра про В Днепре мужчина швырнул петарду на детскую площадку

Вечером 2 января во дворе дома по проспекту Мира раздался взрыв. Местные жители вызвали полицейских. Приехав на место инцидента, правоохранители выяснили, что неизвестный мужчина бросил петарду на детскую площадку. К счастью, в тот момент никого там не было, потому обошлось без пострадавших.

Впоследствии хулигана разыскали. Им оказался 40-летний местный житель. Мужчина швырнул пиротехническое изделие, а затем ушел с места преступления. Свой поступок днепрянин никак не прокомментировал.

На хулигана составили админпротокол по ст. 195-6 (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств), ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Полицейские направят протоколы на рассмотрение суда.

Мужчине грозит штраф.

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