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Затвердили новий порядок виплат субсидій: що треба знати жителям Дніпра

Сьогодні 10:35
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Кабмін ухвалив порядок виплат субсидій у 2024 році.

Новости Днепра про Затвердили новий порядок виплат субсидій: що треба знати жителям Дніпра

Кабмін затвердив нову постанову 1404, яка стосується оновленого механізму виплат субсидій на комунальні послуги та пільги громадянам. У документі роз’яснюється, як нараховуватимуть допомогу на оплату комуналки цьогоріч.

Розпорядником коштів буде Міністерство соціальної політики. Нараховуватиме гроші – Пенсійний Фонд (ПФ). Раніше цим займалося Мінсоцполітики, але з 2023 ці функції передали ПФ.

Кошти надходитимуть громадянам до 5 числа наступного за місяцем, за який нараховано субсидію, якщо мова йде про банківські рахунки. І до 25 числа за попередній місяць, якщо гроші людина отримує через Укрпошту. 

Грошові компенсації спрямують на:

  • виплату житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (житлова субсидія),
  • виплату громадянам пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (пільги),
  • виплату громадянам коштів додаткової підтримки на придбання твердого пічного побутового палива.

У 2024 році на субсидії планують витратити 49,9 мільярда. Це на 12 мільярдів (на 32%) більше, якщо порівнювати з 2023 роком. Очікується, що субсидії отримають 3,2 мільйона домогосподарств.

Відмовити у призначенні субсидії вразливим верствам населення можуть лише:

  • якщо є борг за оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) за три й більше місяців;
  • якщо є повнолітній член родини, який не має роботи, ніде не навчається і не зареєстрований як безробітний;
    якщо площа помешкання виходить за певні межі (квартира — більш як 130 кв. м, будинок — більш як 230 кв. м);
  • якщо є автомобіль, випущений менш як п’ять років тому, або два і більше авто, випущених менше як 15 років тому (вимога не стосується мопедів та велосипедів);
  • якщо є депозит розміром більш як 100 тис. грн;
  • якщо не повернули зайві кошти, отримані по субсидії;
  • якщо впродовж року витратили на одноразову покупку більш як 50 тис. грн;
  • якщо хтось з членів родини має борг за аліментами (три місяці й більше).

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Новости Днепра про Затвердили новий порядок виплат субсидій: що треба знати жителям ДніпраУкраїнська

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