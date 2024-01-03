Утвердили новый порядок выплат субсидий: что нужно знать жителям Днепра

Кабмин принял порядок выплат субсидий в 2024 году.

Кабмин утвердил новое постановление 1404, которое касается обновленного механизма выплат субсидий на коммунальные услуги и льготы гражданам. В документе разъясняется, как будут начисляться пособия на оплату коммуналки в этом году.

Распорядителем средств станет Министерство социальной политики. Насчитывает деньги – Пенсионный Фонд (ПФ). Ранее этим занималось Минсоцполитики, но с 2023 года эти функции передали ПФ.

Средства будут поступать гражданам до 5 числа следующего за месяцем, за который начислена субсидия, если речь идет о банковских счетах. И до 25 числа за предыдущий месяц, если деньги человек получает через Укрпочту.

Денежные компенсации направят на:

выплату жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа (жилищная субсидия),

выплату гражданам льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа (льготы),

выплату гражданам средств дополнительной поддержки для приобретения твердого печного бытового топлива.

В 2024 году на субсидии планируют потратить 49,9 миллиарда. Это на 12 миллиардов (на 32%) больше, если сравнивать с 2023 годом. Ожидается, что субсидии получат 3,2 млн домохозяйств.

Отказать в назначении субсидии уязвимым слоям населения могут только:

если есть долг за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) за три и более месяцев;

если есть совершеннолетний член семьи, не имеющий работы, нигде не учится и не зарегистрирован как безработный;

если площадь дома выходит за определенные пределы (квартира — более 130 кв. м, дом — более 230 кв. м);

если есть автомобиль, выпущенный менее пяти лет назад, или два и более автомобилей, выпущенных менее 15 лет назад (требование не

касается мопедов и велосипедов);

если есть депозит в размере более 100 тыс. грн;

если не вернули лишние денежные средства, полученные по субсидии;

если за год потратили на одноразовую покупку более 50 тыс. грн;

если кто-то из членов семьи имеет долг по алиментам (три месяца и больше).

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