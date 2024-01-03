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Утвердили новый порядок выплат субсидий: что нужно знать жителям Днепра

Сегодня 10:35
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Кабмин принял порядок выплат субсидий в 2024 году.

Новости Днепра про Утвердили новый порядок выплат субсидий: что нужно знать жителям Днепра

Кабмин утвердил новое постановление 1404, которое касается обновленного механизма выплат субсидий на коммунальные услуги и льготы гражданам. В документе разъясняется, как будут начисляться пособия на оплату коммуналки в этом году.

Распорядителем средств станет Министерство социальной политики. Насчитывает деньги – Пенсионный Фонд (ПФ). Ранее этим занималось Минсоцполитики, но с 2023 года эти функции передали ПФ.

Средства будут поступать гражданам до 5 числа следующего за месяцем, за который начислена субсидия, если речь идет о банковских счетах. И до 25 числа за предыдущий месяц, если деньги человек получает через Укрпочту.

Денежные компенсации направят на:

  • выплату жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа (жилищная субсидия),
  • выплату гражданам льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа (льготы),
  • выплату гражданам средств дополнительной поддержки для приобретения твердого печного бытового топлива.

В 2024 году на субсидии планируют потратить 49,9 миллиарда. Это на 12 миллиардов (на 32%) больше, если сравнивать с 2023 годом. Ожидается, что субсидии получат 3,2 млн домохозяйств.

Отказать в назначении субсидии уязвимым слоям населения могут только:

  • если есть долг за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) за три и более месяцев;
  • если есть совершеннолетний член семьи, не имеющий работы, нигде не учится и не зарегистрирован как безработный;
  • если площадь дома выходит за определенные пределы (квартира — более 130 кв. м, дом — более 230 кв. м);
  • если есть автомобиль, выпущенный менее пяти лет назад, или два и более автомобилей, выпущенных менее 15 лет назад (требование не
  • касается мопедов и велосипедов);
  • если есть депозит в размере более 100 тыс. грн;
  • если не вернули лишние денежные средства, полученные по субсидии;
  • если за год потратили на одноразовую покупку более 50 тыс. грн;
  • если кто-то из членов семьи имеет долг по алиментам (три месяца и больше).

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Новости Днепра про Утвердили новый порядок выплат субсидий: что нужно знать жителям ДнепраУкраїнська Новости Днепра про Утвердили новый порядок выплат субсидий: что нужно знать жителям ДнепраРусский

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