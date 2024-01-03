Утвердили новый порядок выплат субсидий: что нужно знать жителям Днепра

Кабмин утвердил новое постановление 1404, которое касается обновленного механизма выплат субсидий на коммунальные услуги и льготы гражданам. В документе разъясняется, как будут начисляться пособия на оплату коммуналки в этом году.
Распорядителем средств станет Министерство социальной политики. Насчитывает деньги – Пенсионный Фонд (ПФ). Ранее этим занималось Минсоцполитики, но с 2023 года эти функции передали ПФ.
Средства будут поступать гражданам до 5 числа следующего за месяцем, за который начислена субсидия, если речь идет о банковских счетах. И до 25 числа за предыдущий месяц, если деньги человек получает через Укрпочту.
Денежные компенсации направят на:
В 2024 году на субсидии планируют потратить 49,9 миллиарда. Это на 12 миллиардов (на 32%) больше, если сравнивать с 2023 годом. Ожидается, что субсидии получат 3,2 млн домохозяйств.
Отказать в назначении субсидии уязвимым слоям населения могут только:
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