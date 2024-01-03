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У Павлограді на смітник викинули цінний артефакт (ФОТО)

Сьогодні 09:06
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У вівторок, 2 січня, мешканки Павлограда, проходячи повз смітник, побачили, що хтось викидає картину.

Новости Днепра про У Павлограді на смітник викинули цінний артефакт (ФОТО)

Жінки обдивилися артефакт та вирішили принести його до музею. Як виявилося, цю картину намалював відомий місцевий художник Андрій Васильович Журавльов (20.09.1914 – 12.04.2001 рр.). Називається вона – “Паводок 1964 рік”.

Про це повідомили на ФБ-сторінці Павлоградського історико-краєзнавчого музею.

Співробітники музею впізнали в цьому полотні місцевого художника Андрія Васильовича Журавльова (20.09.1914 – 12.04.2001 рр.) – митця, який весь вільний час ходив з етюдником та збирав матеріали для своїх картин, на яких відображав історію, архітектуру та пейзажі міста. І саме в цій врятованій його роботі «Паводок 1964 р.» зображена вул. Полтавська, де він, переживаючи свого часу події 1964 року, вирішив їх відобразити на полотні для нащадків, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про У Павлограді на смітник викинули цінний артефакт (ФОТО)

Музейники подякували жінкам, адже вони врятували дуже цінний для міста артефакт.

У таких речах музейники вбачають особливу цінність. У них наша спільна історія й культура, виплекана цілими поколіннями, – сказали вони.

Новости Днепра про У Павлограді на смітник викинули цінний артефакт (ФОТО)

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Новости Днепра про У Павлограді на смітник викинули цінний артефакт (ФОТО)Українська

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