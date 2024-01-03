У Павлограді на смітник викинули цінний артефакт (ФОТО)

У вівторок, 2 січня, мешканки Павлограда, проходячи повз смітник, побачили, що хтось викидає картину.

Жінки обдивилися артефакт та вирішили принести його до музею. Як виявилося, цю картину намалював відомий місцевий художник Андрій Васильович Журавльов (20.09.1914 – 12.04.2001 рр.). Називається вона – “Паводок 1964 рік”.

Про це повідомили на ФБ-сторінці Павлоградського історико-краєзнавчого музею.

Співробітники музею впізнали в цьому полотні місцевого художника Андрія Васильовича Журавльова (20.09.1914 – 12.04.2001 рр.) – митця, який весь вільний час ходив з етюдником та збирав матеріали для своїх картин, на яких відображав історію, архітектуру та пейзажі міста. І саме в цій врятованій його роботі «Паводок 1964 р.» зображена вул. Полтавська, де він, переживаючи свого часу події 1964 року, вирішив їх відобразити на полотні для нащадків, – йдеться у повідомленні.

Музейники подякували жінкам, адже вони врятували дуже цінний для міста артефакт.

У таких речах музейники вбачають особливу цінність. У них наша спільна історія й культура, виплекана цілими поколіннями, – сказали вони.

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