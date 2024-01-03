На Дніпропетровщині син побив до смерті власного батька

Затриманому вже повідомили про підозру.

26 грудня у селі Веселе Синельниківського району сталася жахлива подія – 39-річний син під час сварки дуже сильно побив власного батька. Від отриманих травм потерпілий помер через декілька днів.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Згодом правоохоронці затримали зловмисника. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі пенсіонеру, який смертельно поранив 15-річного хлопця, обрали запобіжний захід.

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