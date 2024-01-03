Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Лисак закликав мешканців Дніпра та області не ігнорувати тривоги: не втрачаймо пильність

Лисак закликав мешканців Дніпра та області не ігнорувати тривоги: не втрачаймо пильність

Сьогодні 08:00
просмотров

Росія - підлий та жорстокий ворог.

Новости Днепра про Лисак закликав мешканців Дніпра та області не ігнорувати тривоги: не втрачаймо пильність

Тільки за 5 останніх діб окупанти випустили по Україні щонайменше 500 ракет та дронів. Вони здійснили дві масовані ракетно-дронові атаки – 29 грудня та 2 січня, внаслідок яких постраждали та загинули десятки українців, пошкоджено чи зруйновано багато цивільних об’єктів.

На жаль, ризик повторних обстрілів залишається високим. Через це Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, закликав мешканців Дніпра та області не ігнорувати повітряні тривоги.

Не втрачаймо пильність! У разі повітряної тривоги переходьте в безпечне місце. Бережіть себе, – написав він.

Також начальник ОВА розповів, як пройшла ніч на Дніпропетровщині. Окупанти знову обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає.

У решті міст, сіл та селищ було спокійно. Минулося без ворожих атак, – додав Лисак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що речник Повітряних сил спрогнозував, коли станеться наступний масований обстріл.

Читайте також:

Новости Днепра про Лисак закликав мешканців Дніпра та області не ігнорувати тривоги: не втрачаймо пильністьУкраїнська Новости Днепра про Лисак закликав мешканців Дніпра та області не ігнорувати тривоги: не втрачаймо пильністьРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині син побив до смерті власного батька
Новини Дніпра
Сьогодні 08:30
На Дніпропетровщині син побив до смерті власного батька

Затриманому вже повідомили про підозру.

Вибухи у Кривому Розі 2 січня: з’явилися нові деталі щодо ракетного удару
Новини Дніпра
Вчора 19:31
Вибухи у Кривому Розі 2 січня: з’явилися нові деталі щодо ракетного удару

Неспокійний день.

На Дніпропетровщині ВАЗ зіткнувся з деревом, перекинувся та спалахнув
Новини Дніпра
Вчора 18:17
На Дніпропетровщині ВАЗ зіткнувся з деревом, перекинувся та спалахнув

На жаль, водій загинув.

Вілкул прокоментував вибух, який чули у Кривому Розі під час тривоги
Новини Дніпра
Вчора 16:20
Вілкул прокоментував вибух, який чули у Кривому Розі під час тривоги

Офіційний коментар!

Наверх