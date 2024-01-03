Лисак закликав мешканців Дніпра та області не ігнорувати тривоги: не втрачаймо пильність

Росія - підлий та жорстокий ворог.

Тільки за 5 останніх діб окупанти випустили по Україні щонайменше 500 ракет та дронів. Вони здійснили дві масовані ракетно-дронові атаки – 29 грудня та 2 січня, внаслідок яких постраждали та загинули десятки українців, пошкоджено чи зруйновано багато цивільних об’єктів.

На жаль, ризик повторних обстрілів залишається високим. Через це Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, закликав мешканців Дніпра та області не ігнорувати повітряні тривоги.

Не втрачаймо пильність! У разі повітряної тривоги переходьте в безпечне місце. Бережіть себе, – написав він.

Також начальник ОВА розповів, як пройшла ніч на Дніпропетровщині. Окупанти знову обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає.

У решті міст, сіл та селищ було спокійно. Минулося без ворожих атак, – додав Лисак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що речник Повітряних сил спрогнозував, коли станеться наступний масований обстріл.

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