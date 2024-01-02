Речник Повітряних сил спрогнозував, коли станеться наступний масований обстріл

Речник ПС пояснив, що кожну ракету програмують — формують маршрут, де їй повернути праворуч, ліворуч, де піднятися і де вийти на удар, — це роблять відповідні спеціалісти.
Питання у ракетах, скільки вони собі можуть дозволити випустити наступного разу. І чи зможуть поповнити цей запас, — зазначив Юрій Ігнат.
Росіяни вже давно перейшли показник “недоторканого запасу”, тож сподіватися на те, що вони будуть заощаджувати ракети не варто.
Бачимо, що багато використовували ракет типу X повітряного базування. “Калібри” вони не використовують останнім часом, дуже мало, — підсумував речник Повітряних сил.
Зауважимо, що це не значить, що наступний обстріл обов’язково буде так скоро, однак ймовірність цього дуже висока.