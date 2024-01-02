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Речник Повітряних сил спрогнозував, коли станеться наступний масований обстріл

Сьогодні 18:41
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На це росіянам може знадобитися кілька днів.

Новости Днепра про Речник Повітряних сил спрогнозував, коли станеться наступний масований обстріл

Після майже місячної перерви та ще двох місяців затишшя, росіяни поновили масовані обстріли України. Атака 2 січня була такою ж масовою, яка і попередня 29 грудня.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що для підготовки нової масованої атаки може знадобитися знадобиться кілька днів. Про це полковник повідомив у ефірі телеканалу “Київ24”.

З минулого обстрілу пройшло всього чотири дні. Зважаючи на це, Ігнат зазначив, що в росіян є певні шаблони, тому якщо задіяти всі ресурси, підготувати удар можна за кілька днів.

Речник ПС пояснив, що кожну ракету програмують — формують маршрут, де їй повернути праворуч, ліворуч, де піднятися і де вийти на удар, — це роблять відповідні спеціалісти.

Питання у ракетах, скільки вони собі можуть дозволити випустити наступного разу. І чи зможуть поповнити цей запас, — зазначив Юрій Ігнат.

Росіяни вже давно перейшли показник “недоторканого запасу”, тож сподіватися на те, що вони будуть заощаджувати ракети не варто.

Бачимо, що багато використовували ракет типу X повітряного базування. “Калібри” вони не використовують останнім часом, дуже мало, — підсумував речник Повітряних сил.

Зауважимо, що це не значить, що наступний обстріл обов’язково буде так скоро, однак ймовірність цього дуже висока. 

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Новости Днепра про Речник Повітряних сил спрогнозував, коли станеться наступний масований обстрілУкраїнська

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