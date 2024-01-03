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  • Лысак призвал жителей Днепра и области не игнорировать тревоги: не теряйте бдительность

Лысак призвал жителей Днепра и области не игнорировать тревоги: не теряйте бдительность

Сегодня 08:00
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Россия – подлый и жестокий враг.

Новости Днепра про Лысак призвал жителей Днепра и области не игнорировать тревоги: не теряйте бдительность

Только за 5 последних суток оккупанты выпустили по Украине по меньшей мере 500 ракет и дронов. Они осуществили две массированные ракетно-дроновые атаки – 29 декабря и 2 января, в результате которых пострадали и погибли десятки украинцев, повреждены или разрушены многие гражданские объекты.

К сожалению, риск повторных обстрелов остается высоким. Поэтому Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, призвал жителей Днепра и области не игнорировать воздушные тревоги.

Не теряйте бдительность! В случае воздушной тревоги переходите в безопасное место. Берегите себя, – написал он.

Также начальник ОВА рассказал, как прошла ночь на Днепропетровщине. Оккупанты снова обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет.

В остальных городах, селах и поселках было спокойно. Прошло без вражеских атак, – добавил Лысак.

Напомним, ранее мы писали, что спикер Воздушных сил спрогнозировал, когда произойдет следующий массированный обстрел.

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Новости Днепра про Лысак призвал жителей Днепра и области не игнорировать тревоги: не теряйте бдительностьУкраїнська Новости Днепра про Лысак призвал жителей Днепра и области не игнорировать тревоги: не теряйте бдительностьРусский

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