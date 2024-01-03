Лысак призвал жителей Днепра и области не игнорировать тревоги: не теряйте бдительность

Только за 5 последних суток оккупанты выпустили по Украине по меньшей мере 500 ракет и дронов. Они осуществили две массированные ракетно-дроновые атаки – 29 декабря и 2 января, в результате которых пострадали и погибли десятки украинцев, повреждены или разрушены многие гражданские объекты.
К сожалению, риск повторных обстрелов остается высоким. Поэтому Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, призвал жителей Днепра и области не игнорировать воздушные тревоги.
Не теряйте бдительность! В случае воздушной тревоги переходите в безопасное место. Берегите себя, – написал он.
Также начальник ОВА рассказал, как прошла ночь на Днепропетровщине. Оккупанты снова обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет.
В остальных городах, селах и поселках было спокойно. Прошло без вражеских атак, – добавил Лысак.
Напомним, ранее мы писали, что спикер Воздушных сил спрогнозировал, когда произойдет следующий массированный обстрел.
Читайте также:
Автор:
Беспокойный день.
К сожалению, водитель погиб.
Официальный комментарий!
Теперь мужчине грозит до 15 лет за решеткой.
Захватите с собой зонт!
Наглого взломщика авто, за ночь разбившего по меньшей мере пять автомобилей, задержали благодаря жительнице Победы.
Показали уникальные фото незастроенной береговой линии, где сейчас же/м Солнечный.
В днепровском ботсаду буйно цветут тропические растения.
Врачи Днепра рассказали, на что жаловались во время праздников пациенты.
Беспокойный день.
На это россиянам может потребоваться несколько дней.
К сожалению, водитель погиб.
В Днепре в трамвае произошел странный конфликт.
В конце минувшей недели директор экономических программ центра «Украинский институт будущего» Анатолий Амелин сообщил, что согласно новым нормам в Национальной стратегии доходов на 2024 год любые поступление на банковскую карту физлица, то есть обычного гражданина будут облагаться налогом в 18%.…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!