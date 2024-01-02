Спикер Воздушных сил спрогнозировал, когда произойдет следующий массированный обстрел

После почти месячного перерыва и еще двух месяцев затишья россияне возобновили массированные обстрелы Украины. Атака 2 января была такой же массовой, как и предыдущая 29 декабря.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что для подготовки новой массированной атаки может потребоваться несколько дней. Об этом полковник сообщил в эфире телеканала «Киев24».
По прошлым обстрелам прошло всего четыре дня. Игнат отметил, что у россиян есть определенные шаблоны, поэтому если задействовать все ресурсы, подготовить удар можно за несколько дней.
Спикер ПС объяснил, что каждую ракету программируют — формируют маршрут, где ей повернуть направо, налево, где подняться и выйти на удар, — это делают соответствующие специалисты.
Вопрос в ракетах, сколько они себе могут позволить выпустить в следующий раз. И смогут ли пополнить этот запас, – отметил Юрий Игнат.
Россияне уже давно перешли показатель «неприкосновенного запаса», поэтому надеяться на то, что они будут экономить ракеты, не стоит.
Видим, что многие использовали ракеты типа X воздушного базирования. «Калибры» они не используют в последнее время, очень мало, — подытожил пресс-секретарь Воздушных сил.
Заметим, что это не значит, что последующий обстрел обязательно будет так скоро, однако вероятность этого очень высока.
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