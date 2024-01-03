В Павлограде на помойку выбросили ценный артефакт (ФОТО)

Во вторник, 2 января, жительницы Павлограда, проходя мимо помойки, увидели, что кто-то выбрасывает картину.

Женщины осмотрели артефакт и решили отнести его в музей. Как оказалось, эту картину нарисовал известный местный художник Андрей Васильевич Журавлев (20.09.1914 – 12.04.2001). Называется она – «Паводок 1964 г.».

Об этом сообщили на ФБ-странице Павлоградского историко-краеведческого музея.

Сотрудники музея узнали в этом полотне местного художника Андрея Васильевича Журавлева (20.09.1914 – 12.04.2001) – художника, который все свободное время ходил с этюдником и собирал материалы для своих картин, на которых отображал историю, архитектуру и пейзажи города. И именно в этой спасенной его работе «Паводок 1964 г.» изображена ул. Полтавская, где он, переживая в свое время события 1964 года, решил их запечатлеть на холсте для потомков, — говорится в сообщении.

Музейщики поблагодарили женщин, ведь они спасли очень ценный для города артефакт.

В таких вещах музейщики видят особую ценность. В них наша общая история и культура, – сказали они.

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