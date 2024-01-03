Казкові куби та гойдалки-балалайки: як прикрашали до Нового року парк ім. Писаржевського 40 років тому (ФОТО)

Парк ім. Писаржевського, що з’єднує два проспекти – Олександра Поля та Богдана Хмельницького, – місце, де люблять відпочивати та гуляти містяни. Там багато лавок, є майданчик для дітей.
Але мало хто знає, як виглядала ця зелена зона раніше. Так, у мережі показали, як прикрашали парк ім. Писаржевського до Нового року 40 років тому.
Фото опублікував Pavlo Slavinskyi у ФБ-спільноті “Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”.
Новорічне оформлення парку ім. Писаржевського. 1982 рік, – підписав він знімки.
Раніше тут можна було побачити ось такі куби, на яких зображені різні казкові герої.
Також у парку були гойдалки-балалайки:
Та інші атракціони для дітей:
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в одному із парків знову засяяла ретро-гірлянда (ФОТО).
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