Казкові куби та гойдалки-балалайки: як прикрашали до Нового року парк ім. Писаржевського 40 років тому (ФОТО)

Сьогодні цей парк виглядає зовсім інакше.

Парк ім. Писаржевського, що з’єднує два проспекти – Олександра Поля та Богдана Хмельницького, – місце, де люблять відпочивати та гуляти містяни. Там багато лавок, є майданчик для дітей.

Але мало хто знає, як виглядала ця зелена зона раніше. Так, у мережі показали, як прикрашали парк ім. Писаржевського до Нового року 40 років тому.

Фото опублікував Pavlo Slavinskyi у ФБ-спільноті “Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”.

Новорічне оформлення парку ім. Писаржевського. 1982 рік, – підписав він знімки.

Раніше тут можна було побачити ось такі куби, на яких зображені різні казкові герої.

Також у парку були гойдалки-балалайки:

Та інші атракціони для дітей:

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в одному із парків знову засяяла ретро-гірлянда (ФОТО).

Читайте також:

Українська

Автор: