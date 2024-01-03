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Казкові куби та гойдалки-балалайки: як прикрашали до Нового року парк ім. Писаржевського 40 років тому (ФОТО)

Сьогодні 10:48
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Сьогодні цей парк виглядає зовсім інакше.

Новости Днепра про Казкові куби та гойдалки-балалайки: як прикрашали до Нового року парк ім. Писаржевського 40 років тому (ФОТО)

Парк ім. Писаржевського, що з’єднує два проспекти – Олександра Поля та Богдана Хмельницького, – місце, де люблять відпочивати та гуляти містяни. Там багато лавок, є майданчик для дітей.

Але мало хто знає, як виглядала ця зелена зона раніше. Так, у мережі показали, як прикрашали парк ім. Писаржевського до Нового року 40 років тому.

Фото опублікував Pavlo Slavinskyi у ФБ-спільноті “Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”.

Новорічне оформлення парку ім. Писаржевського. 1982 рік, – підписав він знімки.

Раніше тут можна було побачити ось такі куби, на яких зображені різні казкові герої. 

Новости Днепра про Казкові куби та гойдалки-балалайки: як прикрашали до Нового року парк ім. Писаржевського 40 років тому (ФОТО)

Новости Днепра про Казкові куби та гойдалки-балалайки: як прикрашали до Нового року парк ім. Писаржевського 40 років тому (ФОТО)

Також у парку були гойдалки-балалайки: 

Новости Днепра про Казкові куби та гойдалки-балалайки: як прикрашали до Нового року парк ім. Писаржевського 40 років тому (ФОТО)

Та інші атракціони для дітей:

Новости Днепра про Казкові куби та гойдалки-балалайки: як прикрашали до Нового року парк ім. Писаржевського 40 років тому (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в одному із парків знову засяяла ретро-гірлянда (ФОТО).

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Новости Днепра про Казкові куби та гойдалки-балалайки: як прикрашали до Нового року парк ім. Писаржевського 40 років тому (ФОТО)Українська

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