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У Дніпрі чоловік жбурнув петарду на дитячий майданчик

Сьогодні 11:55
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У Дніпрі 40-річний чоловік жбурнув петарду на дитячий майданчик.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік жбурнув петарду на дитячий майданчик

Увечері 2 січня у дворі будинку на проспекті Миру пролунав вибух. Місцеві мешканці викликали поліціянтів. Приїхавши на місце інциденту, правоохоронці з’ясували, що невідомий чоловік кинув петарду на дитячий майданчик. На щастя, у той момент нікого там не було, тому обійшлося без постраждалих. 

Згодом хулігана розшукали. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець. Чоловік жбурнув піротехнічний вибір, а потім пішов геть. Свій вчинок дніпрянин ніяк не прокоментував. 

На хулігана склали адмінпротокол за ст. 195-6 (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів), ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Поліцейські направлять протоколи на розгляд суду.

Чоловіку загрожує штраф. 

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік жбурнув петарду на дитячий майданчикУкраїнська

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