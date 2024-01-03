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В Днепропетровской области во время пожара на дровяном складе погиб человек

Сегодня 11:33
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В Кривом Роге человек сгорел на дровяном складе.

Новости Днепра про В Днепропетровской области во время пожара на дровяном складе погиб человек

Жуткий пожар произошел вечером 2 января, сообщили в ГСЧС.

Огнем охватило деревянное заброшенное здание, где хранились поддоны из дерева на общей площади 60 кв. м. Пожар произошел на улице Ярослава Мудрого Саксаганского района города Кривой Рог.

Во время тушения пожара на пепле нашли обгоревшее тело человека. Личность погибшего устанавливают правоохранители.

Пожар ликвидирован в 20:33. К ликвидации возгорания были привлечены 10 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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