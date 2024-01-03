В Днепропетровской области женщина свалилась в подвал в своем доме

Несчастный случай произошел 3 января, сообщили в ГСЧС.
Вызов от упавшей в свой погреб женщины поступил около 5 часов вечера.
Все произошло на улице Чувунолитейной Металлургического района города Кривого Рога. Женщина не удержалась на стремянке и упала в подвал на территории собственного домовладения.
По прибытию к месту вызова, с помощью веревки и ношей, сотрудники ГСЧС достали женщину из погреба и передали медицинским работникам для дальнейшей госпитализации.
К оказанию помощи привлечены 5 спасателей и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в области.
Сейчас женщина под наблюдением медиков.
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