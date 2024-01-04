Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Мешканці Дніпра помітили першу веселку 2024 року: хороша прикмета

Сьогодні 10:25
просмотров

У Дніпрі помітили незвичайне, як для зими, природне явище.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра помітили першу веселку 2024 року: хороша прикмета

Сьогодні вранці, 4 січня, дніпряни могли побачити над містом першу цього року веселку.

Фото опублікували місцеві Telegram-канали.

За давніми прикметами, людям, які побачили веселку взимку, обов’язково пощастить, їх супроводжуватиме успіх у справах.

Зазначимо, взимку веселка виникає дуже рідко. Спостерігати таке оптичне явище можна тільки в ясний день при високій вологості повітря. До того ж зимова райдуга буде не такою яскравою, як літня!

Взагалі зима цього року дивує. Через теплу погоду у Дніпрі розквітла сакура і ось-ось може зацвісти магнолія. 

Читайте також:

Новости Днепра про Мешканці Дніпра помітили першу веселку 2024 року: хороша прикметаУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Удар по пологовому в Дніпрі: показали, як лікарня виглядає зсередини
Новини Дніпра
Сьогодні 10:46
Удар по пологовому в Дніпрі: показали, як лікарня виглядає зсередини

Показали, як вигладає пологовий будинок зсередини.

У Дніпрі невідомі погрожували підірвати магазини АТБ
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
У Дніпрі невідомі погрожували підірвати магазини АТБ

Правоохоронці перевірили 98 магазинів.

Погода на 4 січня: у Дніпрі хмарно, але без опадів
Новини Дніпра
Сьогодні 06:15
Погода на 4 січня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Бажаємо гарного дня, друзі!

Жителі Дніпра залишають послання на першому січневому снігу (ФОТО)
Новини Дніпра
Вчора 20:54
Жителі Дніпра залишають послання на першому січневому снігу (ФОТО)

Зима у Дніпрі згадала, що вона зима.

Наверх