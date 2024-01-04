Мешканці Дніпра помітили першу веселку 2024 року: хороша прикмета

У Дніпрі помітили незвичайне, як для зими, природне явище.

Сьогодні вранці, 4 січня, дніпряни могли побачити над містом першу цього року веселку.

Фото опублікували місцеві Telegram-канали.

За давніми прикметами, людям, які побачили веселку взимку, обов’язково пощастить, їх супроводжуватиме успіх у справах.

Зазначимо, взимку веселка виникає дуже рідко. Спостерігати таке оптичне явище можна тільки в ясний день при високій вологості повітря. До того ж зимова райдуга буде не такою яскравою, як літня!

Взагалі зима цього року дивує. Через теплу погоду у Дніпрі розквітла сакура і ось-ось може зацвісти магнолія.

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