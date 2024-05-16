У Дніпрі через інтернет можна купити вишиванку за 70 тис грн: як вона виглядає (ФОТО)

Вишиванка – національний одяг українців, але вдягають її лише на свята. В давнину наші предки носили вишиванки кожен день, святкова та повсякденна сорочка відрізнялись кількістю та яскравістю вишивки.

У День вишиванки журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, скільки коштуватиме купити вишиванку ручної роботи в Україні.

Старовинну вишиванку з борщівською вишивкою в Україні можна купити за ціною 70 тис. грн. Цей стиль вишивки відрізняється від інших тим, що використовуються переважно нитки чорного кольору.

Згідно з легендою, так оформляти вишиванки мешканки села Борщівка стали після того, як турки під час набігу на село вбили всіх чоловіків. Такі сорочки жінки носили на знак жалоби. Коли була вишита ця сорочка автор оголошення не пише, як немає інформації про те, з якого матеріалу вона зроблена.

За 35 тис грн в Україні можна купити жіночу вишиванку ручної роботи. На ній є візерунки вишиті за допомогою технік «лічильна гладь», «солов’їні вічка», «курячий брід». Тканина – льон.

Купити національний український костюм вишитий вручну можна за 29 тис грн. В комплект входить вишиванка, спідниця та жилет з овчини. Як зазначає автор оголошення, стан – б/в.

Вишита сорочка в техніці білим по білому коштуватиме 21 тис грн. Як зазначає автор оголошення, матеріал вишиванки – домоткане полотно, малюнок виконаний у традиційній для Миргородщини техніці, вишита вона була понад 30 років тому.

Вишиванку вишиту не нитками, а бісером в Україні продають за 18 тис грн. Сорочка з домотканого полотна вишивали її близько 30 років тому. Як зазначає автор оголошення, на вишиванці вишитий рідкісний візерунок, матеріал сорочки – льон.

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