Удар по пологовому в Дніпрі: показали, як лікарня виглядає зсередини

Показали, як вигладає пологовий будинок зсередини.

Майже тиждень пройшов з дня, коли російська ракета приземлилася біля пологового будинку в Дніпрі. Тоді дивом вдалося уникнути жертв – персонал та пацієнтки спустилися в укриття ще на початку тривоги. Наразі працівники лікарні розбирають завали і намагаються привести до ладу приміщенням, які найменше постраждали від атаки.

Як пологовий виглядає зсередини показала Yuliya Ratsibarska.

За словами Юлії, перший поверх – згарище, на другому теж багато руйнувань та понівечене обладнання.

Співробітники розбирають завали й розчищають вцілілі речі – самі та з родичами. Потребують робочих рук, потребують допомоги волонтерів, – зазначає авторка допису.

Деякі приміщення, які були в епіцентрі вибуху, схожі на згарище. Тут майже нічого не залишилося крім стін, які теж сильно понівечені.

У палатах, які вціліли, лежать речі пацієнток та не відкриті подаруночки.

Ялинка, яка мала радувати на Новий рік, тепер стоїть посеред понівеченої кімнати.

Пологовий відбудують, але поки що місце, яке для багатьох було першим “домом” – зруйноване.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про перші хвилини в пологовому, біля якого розірвалася російська ракета. Крім цього, театр у Дніпрі збирає гроші на відновлення лікарні.

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