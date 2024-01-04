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Удар по пологовому в Дніпрі: показали, як лікарня виглядає зсередини

Сьогодні 10:46
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Показали, як вигладає пологовий будинок зсередини.

Новости Днепра про Удар по пологовому в Дніпрі: показали, як лікарня виглядає зсередини

Майже тиждень пройшов з дня, коли російська ракета приземлилася біля пологового будинку в Дніпрі. Тоді дивом вдалося уникнути жертв – персонал та пацієнтки спустилися в укриття ще на початку тривоги. Наразі працівники лікарні розбирають завали і намагаються привести до ладу приміщенням, які найменше постраждали від атаки.

Як пологовий виглядає зсередини показала Yuliya Ratsibarska. 

За словами Юлії, перший поверх – згарище, на другому теж багато руйнувань та понівечене обладнання. 

Співробітники розбирають завали й розчищають вцілілі речі – самі та з родичами. Потребують робочих рук, потребують допомоги волонтерів, – зазначає авторка допису. 

Деякі приміщення, які були в епіцентрі вибуху, схожі на згарище. Тут майже нічого не залишилося крім стін, які теж сильно понівечені. 

Новости Днепра про Удар по пологовому в Дніпрі: показали, як лікарня виглядає зсередини

У палатах, які вціліли, лежать речі пацієнток та не відкриті подаруночки.

Новости Днепра про Удар по пологовому в Дніпрі: показали, як лікарня виглядає зсередини

Ялинка, яка мала радувати на Новий рік, тепер стоїть посеред понівеченої кімнати.

Новости Днепра про Удар по пологовому в Дніпрі: показали, як лікарня виглядає зсередини

Пологовий відбудують, але поки що місце, яке для багатьох було першим “домом” – зруйноване. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про перші хвилини в пологовому, біля якого розірвалася російська ракета. Крім цього, театр у Дніпрі збирає гроші на відновлення лікарні.

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Новости Днепра про Удар по пологовому в Дніпрі: показали, як лікарня виглядає зсерединиУкраїнська

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