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У мережі показали, як 50 років тому виглядав звіринець навпроти “Озерки” у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 11:38
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Дніпряни ностальгують по звіринцю, який раніше був навпроти "Озерки".

Новости Днепра про У мережі показали, як 50 років тому виглядав звіринець навпроти

Старий цирк у Дніпропетровську знаходився навпроти центрального ринку “Озерка”. Також працював звіринець, який можна було відвідати взимку, а цирк тільки влітку. 

Про це розповіли у спільноті “Історія у фотографіях. Катеринослав – Дніпропетровськ”. 

Фото вище зроблене у 1970-х роках на вулиці Шмідта, розповідають містяни. 

Звіринець на цьому місці існував ще до Другої світової. 

На лівій стороні фото видно двері, куди в 50-х заходили відвідувачі звіринцю. Там було кілька залів з тваринами: мавпами, папугами, зміями, слоном, верблюдом та іншими екзотичними для Дніпропетровська звірами. 

Вхід до цирку був з правої сторони. Ще в 50-ті капітальної будівлі цирку не було, тому під час вистав місцину затягували брезентом, таким як в “Шапіто”, а за декілька років все ж збудували для нього приміщення, яке потрапило на фото.

Після того, як звели приміщення цирку біля Нового мосту, будівля на Шмідта отримала нове життя. Тут проводили змагання з тяжкої атлетики, боксу та інших видів спорту.

Містяни згадують, що тварин тримали в тісних клітках. Крім слонів, тигрів та левів, у цирку жив бегемот, якого посадили в невеликому басейні із зеленою та смердючою водою.

Я дитиною не розумів наскільки це жахливо, – згадує дніпрянин.

Слона тримали на товстелезному ланцюгу, тому тварина не могла нормально рухатися, адже здвинутися вдавалося на метр вліво та вправо. 

Однак для багатьох цей звіринець – частина дитинства.

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Новости Днепра про У мережі показали, як 50 років тому виглядав звіринець навпроти Українська Новости Днепра про У мережі показали, як 50 років тому виглядав звіринець навпроти Русский

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