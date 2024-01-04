На Дніпропетровщині анонсували вибухи: де та коли

Без паніки - усе під контролем!

Сьогодні, 4 січня, на Дніпропетровщині буде гучно – о 12:00 та 14:00 у Кривому Розі пролунають виробничі вибухи.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Він підкреслив, що вибухи контролюються, тому причин для занепокоєння немає.

Сьогодні о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№3» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони), а о 14:00 – у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – написав Вілкул.

Але, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні вимкнуть світло на 9 годин: де саме.

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