У Дніпропетровській області жінка звалилася до підвалу в своєму будинку

Нещасний випадок стався 3 січня, повідомили в ДСНС.
Виклик від жіночки, яка впала до свого льоху надійшов близько 5-ї години вечора.
Усе сталося на вулиці Чавуноливарній Металургійного району міста Кривий Ріг. Жінка не втрималася на драбині та впала у підвал на території власного домоволодіння.
По прибуттю до місця виклику, за допомогою мотузки та нош, співробітники ДСНС дістали жінку з льоху та передали медичним працівникам для подальшої госпіталізації.
До надання допомоги залучено 5 рятувальників та 1 одиниця техніки Головного управління ДСНС України в області.
Наразі жіночка під наглядом медиків.
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