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  • У Дніпропетровській області жінка звалилася до підвалу в своєму будинку

У Дніпропетровській області жінка звалилася до підвалу в своєму будинку

Сьогодні 22:01
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Постраждалій допомагали рятувальники.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області жінка звалилася до підвалу в своєму будинку

Нещасний випадок стався 3 січня, повідомили в ДСНС. 

Виклик від жіночки, яка впала до свого льоху надійшов близько 5-ї години вечора. 

Усе сталося на вулиці Чавуноливарній Металургійного району міста Кривий Ріг. Жінка не втрималася на драбині та впала у підвал на території власного домоволодіння.

По прибуттю до місця виклику, за допомогою мотузки та нош, співробітники ДСНС дістали жінку з льоху та передали медичним працівникам для подальшої госпіталізації.

До надання допомоги залучено 5 рятувальників та 1 одиниця техніки Головного управління ДСНС України в області.

Наразі жіночка під наглядом медиків. 

Новости Днепра про У Дніпропетровській області жінка звалилася до підвалу в своєму будинку

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