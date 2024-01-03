Змушував дивитися з собою порно: справа ґвалтівника з Кривого Рогу отримала новий виток

У прокуратурі повідомили, що до суду скерували справу мешканця Кривого Рогу, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-річного хлопчика. Слідство встановило, що підліток гуляв у дворі багатоквартирного будинку, коли на нього напали.
Підозрюваний схопив дитину за шию та силою затягнув до себе у квартиру. Хлопчик не міг пручатися, адже чоловік пригрозив його побити. Потім ґвалтівник примусив підлітка дивитися з собою порно-фільми, а після цього – зґвалтував.
Правоохоронці затримали чоловіка у жовтні 2023 року. Згодом всю інформацію вдалося підтвердити, тож тепер на чоловіка чекає суд.
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Кривого Рогу за фактами незаконного позбавлення волі, зґвалтування, сексуального насильства, розпусних дій щодо малолітньої дитини та розповсюдження зображень порнографічного характеру за наступними статтями:
Наразі підозрюваний в СІЗО без права внесення застави.
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