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Змушував дивитися з собою порно: справа ґвалтівника з Кривого Рогу отримала новий виток

Сьогодні 21:31
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Ґвалтівника 13-річного хлопця судитимуть.

Новости Днепра про Змушував дивитися з собою порно: справа ґвалтівника з Кривого Рогу отримала новий виток

У прокуратурі повідомили, що до суду скерували справу мешканця Кривого Рогу, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-річного хлопчика. Слідство встановило, що підліток гуляв у дворі багатоквартирного будинку, коли на нього напали.

Підозрюваний схопив дитину за шию та силою затягнув до себе у квартиру. Хлопчик не міг пручатися, адже чоловік пригрозив його побити. Потім ґвалтівник примусив підлітка дивитися з собою порно-фільми, а після цього – зґвалтував.

Правоохоронці затримали чоловіка у жовтні 2023 року. Згодом всю інформацію вдалося підтвердити, тож тепер на чоловіка чекає суд.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Кривого Рогу за фактами незаконного позбавлення волі, зґвалтування, сексуального насильства, розпусних дій щодо малолітньої дитини та розповсюдження зображень порнографічного характеру за наступними статтями:

  • частина 2 статті 146 Кримінального кодексу України;
  • частина 4 статті 152 Кримінального кодексу України;
  • частина 6 статті 153 Кримінального кодексу України;
  • частина 2 статті 156 Кримінального кодексу України;
  • частина 2 статті 301 Кримінального кодексу України. 

Наразі підозрюваний в СІЗО без права внесення застави. 

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Новости Днепра про Змушував дивитися з собою порно: справа ґвалтівника з Кривого Рогу отримала новий витокУкраїнська Новости Днепра про Змушував дивитися з собою порно: справа ґвалтівника з Кривого Рогу отримала новий витокРусский

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