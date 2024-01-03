Дніпровський Форест Гамп знову вибіг на дороги Дніпра після тривалої перерви (ВІДЕО)

Дніпровський Форест Гамп знову з'явився на вулицях міста.

Після тривалої перерви на вулицях знову з’явився дядя Саша або як його частіше називають – дніпровський Форест Гамп. Про життя дивного бігуна складають легенди, автором яких найчастіше є сам Сашко, позаяк кожного разу він розповідає перехожим нові (іноді вигадані) деталі про своє життя.

Бігуна вже декілька десятиліть майже кожного дня бачать на Слобожанському проспекті, де чоловік бігає поміж машин. З собою він завжди має палицю та якусь сумку. І ось його знову помітили на дорогах Дніпра.

Містяни кажуть, що Сашко трохи змінив локації для бігу і з’являється тепер на з’їзді з мосту на Майнулівський проспект.

Дуже заважає, там і так складна дорожня ситуація, аварії часті, ще й Саша бігає, – коментують появу бігуна містяни.

Однак багато хто радий появі дяді Сашка, позаяк хвилювалися за його здоров’я.

Навіть не очікувала, що так порадію тому, що невідома для мене людина жива та відносно здорова. Давно не бачила і думала: чи не сталось чогось, – зазначає містянка.

Сашко не завжди бігає. Містяни кажуть, що бачили його на бордюрах, де він читав газети.

Як його останнім часом на Белостоцького (Любарського) бачу. Він на бордюрі сидить. Раніше завжди був з газеткою, – кажуть дніпряни.

Раніше дніпровський Форест Гамп носив довге волосся, яке збилося у дреди. Тепер пасма значно коротші. Попри це Сашко не змінив свого стилю та завжди бігає з сумкою та палицею.

Навколо дяді Саші багато легенд. Спочатку всі вважали, що чоловік бігає, бо дотримується певних філософських поглядів, а біг допомагає “прочистити мізки”. За іншою версією, дивна поведінка Олександра почалася після того, як він повернувся з війни в Афганістані. Однак цю історію спростовують сусіди, які розповіли, що бігун був таким з дитинства. Детальніше про цю історію ми писали ТУТ.

Попри усі чутки Олександр не безхатько і в нього є квартира та пенсія, але помешкання відрізали від води, газу та світла. Ситуація загострилася після смерті матері Сашка. Поки жінка була жива, то слідкувала за сином, а коли її не стало, той не знав як доглядати за собою та квартирою.

Одного разу бігун залишив відкритими крани та затопив сусідів, після чого йому перекрили водопостачання. За словами місцевих, Олександр облаштував на балконі туалет, тому мешканцям під’їзду доводиться терпіти постійний сморід.

Зараз до нього навідується патронатна служба, аби впевнитися в тому, що в Сашка є хоч якась їжа та вода.

Читайте також:

Українська

Автор: