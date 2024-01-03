Днепровский Форест Гамп снова выбежал на дороги Днепра после продолжительного перерыва (ВИДЕО)

После продолжительного перерыва на улицах снова появился дядя Саша или как его чаще называют – днепровский Форест Гамп. О жизни странного бегуна слагают легенды, автором которых чаще всего является сам Саша, поскольку каждый раз он рассказывает прохожим новые (иногда придуманные) детали о своей жизни.
Бегуна уже несколько десятилетий почти каждый день видят на Слобожанском проспекте, где мужчина бегает среди машин. С собой он всегда имеет палку и какую-то сумку. И вот его снова заметили на дорогах Днепра.
Горожане говорят, что Саша немного сменил локации для бега и появляется теперь на съезде с моста на Майнуловский проспект.
Очень мешает, там и так сложная дорожная ситуация, аварии частые, еще и Саша бегает, — комментируют появление бегуна горожане.
Однако многие рады появлению дяди Саши, поскольку волновались за его здоровье.
Даже не ожидала, что так порадуюсь тому, что неизвестный мне человек жив и относительно здоров. Давно не видела и думала: не случилось ли чего-нибудь, — отмечает горожанка.
Саша не всегда бегает. Горожане говорят, что видели его на бордюрах, где читал газеты.
Как его в последнее время на Белостоцком (Любарском) вижу. Он сидит на бордюре. Раньше всегда был с газеткой, – говорят днепряне.
Ранее днепровский Форест Гамп носил длинные волосы, сбившиеся в дреды. Теперь пряди значительно короче. Несмотря на это, Саша не изменил свой стиль и всегда бегает с сумкой и палкой.
Вокруг дяди Саши много легенд. Сначала все считали, что мужчина бегает, потому что придерживается определенных философских взглядов, а бег помогает «прочистить мозги». По другой версии, странное поведение Александра началось после того, как он вернулся с войны в Афганистане. Однако эту историю опровергают соседи, которые рассказали, что бегун был таковым с детства. Подробнее об этой истории мы писали ТУТ..
Несмотря на все слухи, Александр не бездомный и у него есть квартира и пенсия, но жилье отрезали от воды, газа и света. Ситуация обострилась после смерти матери Саши. Пока женщина была жива, следила за сыном, а когда ее не стало, тот не знал как ухаживать за собой и квартирой.
Однажды бегун оставил краны и затопил соседей, после чего ему перекрыли водоснабжение. По словам местных, Александр обустроил на балконе туалет, поэтому жителям подъезда приходится терпеть постоянную вонь.
Сейчас к нему наведывается патронатная служба, чтобы убедиться в том, что у Саши есть хоть какая-то еда и вода.
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