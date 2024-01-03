Днепровский Форест Гамп снова выбежал на дороги Днепра после продолжительного перерыва (ВИДЕО)

Днепровский Форест Гамп снова появился на улицах города.

После продолжительного перерыва на улицах снова появился дядя Саша или как его чаще называют – днепровский Форест Гамп. О жизни странного бегуна слагают легенды, автором которых чаще всего является сам Саша, поскольку каждый раз он рассказывает прохожим новые (иногда придуманные) детали о своей жизни.

Бегуна уже несколько десятилетий почти каждый день видят на Слобожанском проспекте, где мужчина бегает среди машин. С собой он всегда имеет палку и какую-то сумку. И вот его снова заметили на дорогах Днепра.

Горожане говорят, что Саша немного сменил локации для бега и появляется теперь на съезде с моста на Майнуловский проспект.

Очень мешает, там и так сложная дорожная ситуация, аварии частые, еще и Саша бегает, — комментируют появление бегуна горожане.

Однако многие рады появлению дяди Саши, поскольку волновались за его здоровье.

Даже не ожидала, что так порадуюсь тому, что неизвестный мне человек жив и относительно здоров. Давно не видела и думала: не случилось ли чего-нибудь, — отмечает горожанка.

Саша не всегда бегает. Горожане говорят, что видели его на бордюрах, где читал газеты.

Как его в последнее время на Белостоцком (Любарском) вижу. Он сидит на бордюре. Раньше всегда был с газеткой, – говорят днепряне.

Ранее днепровский Форест Гамп носил длинные волосы, сбившиеся в дреды. Теперь пряди значительно короче. Несмотря на это, Саша не изменил свой стиль и всегда бегает с сумкой и палкой.

Вокруг дяди Саши много легенд. Сначала все считали, что мужчина бегает, потому что придерживается определенных философских взглядов, а бег помогает «прочистить мозги». По другой версии, странное поведение Александра началось после того, как он вернулся с войны в Афганистане. Однако эту историю опровергают соседи, которые рассказали, что бегун был таковым с детства. Подробнее об этой истории мы писали ТУТ..

Несмотря на все слухи, Александр не бездомный и у него есть квартира и пенсия, но жилье отрезали от воды, газа и света. Ситуация обострилась после смерти матери Саши. Пока женщина была жива, следила за сыном, а когда ее не стало, тот не знал как ухаживать за собой и квартирой.

Однажды бегун оставил краны и затопил соседей, после чего ему перекрыли водоснабжение. По словам местных, Александр обустроил на балконе туалет, поэтому жителям подъезда приходится терпеть постоянную вонь.

Сейчас к нему наведывается патронатная служба, чтобы убедиться в том, что у Саши есть хоть какая-то еда и вода.

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