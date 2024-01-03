На голові шрам від операції: на Дніпропетровщині шукають 61-річного чоловіка, який зник безвісти у вересні 2023-го

Поліція Кривого Рогу розшукує 61-річного Василя Терещенка.
Відомо, що у вересні 2023 року чоловік пішов з дому та по теперішній час не повернувся.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 60-65 років, зріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся сиве, очі сірі.
Був одягнений: чорна куртка, чорні штани, чорне взуття.
Особливі прикмети: на голові шрам від операції.
Якщо ви бачили цього чоловіка чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це, будь ласка, за номерами: 098-650-02-01, 102.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині майже тиждень розшукують родину, яка зникла безвісти.
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