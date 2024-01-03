“сіСькадовська”: українці збурилися через образливі жарти “95 Кварталу” про переселенку зі Скадовська

Виступ з новорічного концерту "Кварталу 95" обурив мережу.

Третій день українці обговорюють відверто невдалий жарт коміків “Кварталу 95” про переселенку зі Скадовська, яка нібито не вміє говорити українською, тому “балакає” на перекрученому суржику.

Під час новорічного концерту, який транслював телеканал 1+1, гумористи показали сценку, де зобразили переїзд жительки нині окупованого Скадовська на Закарпаття.

У виступі переселенка пояснює закарпатцю, що вона «сіСькадовська», тому досі «разговорювала на росіянському язику», українську хіба у школі “вирчала”, але всі слова вже “позаблювала”.

Закарпатець, якого грає комік Юрій Великий, звертається до переселенки і каже, що це нормально робити помилки та розмовляти рідною мовою. Але на силу стримує сміх.

І нібито наратив правильний, але виконання та карикатурне зображення мешканців окупованого Скадовська сильно збурило українців, яким цей жарт здався не доречним. Для жителів міста це образа та насміхання над людьми, який другий рік перебувають під окупацією. У коментарях під випуском скадовці зазначають, що всі вони українську добре знають, і так не розмовляють.

Згодом на невдалий жарт відреагував міський голова Скадовська Олександр Яковлєв, який обурився жартом разом з мешканцями Скадовська. Мер міста заявив, що у Скадовську багато людей були російськомовними, але всі добре розуміють українську і добре нею говорять

«Скадовськ сьогодні в окупації, і дійсно, чого зараз потребують скадовчани — це підтримки», — сказав міський голова.

Як на скандал відреагував “Квартал 95” та 1+1?

У своїй офіційній заяві “Квартал 95” пояснив, що коміки своїм виступом прагнули показати, що не страшно робити навіть грубі помилки при переході з російської на українську, більш соромно — продовжувати говорити мовою ворога.

“1+1 media” попросила вибачення в “аудиторії, яку зачепив цей номер”. Канал пообіцяв видалити виступ на ютубі та вирізати сценку з концерту. Однак станом на 12:40 3 січня, на офіційному ютуб-каналі “Студія Квартал 95 Online” відео ще є.

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