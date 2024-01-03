«сиСкадовская»: украинцы возмутились из-за оскорбительных шуток «95 Квартала» о переселенке из Скадовска

Выступление с новогоднего концерта "Квартала 95" возмутило сеть.

Третий день украинцы обсуждают откровенно неудачную шутку комиков «Квартала 95» о переселенке из Скадовска, которая якобы не умеет говорить по-украински, поэтому «говорит» на искаженном суржике.

Во время новогоднего концерта, транслировавшегося телеканалом 1+1, юмористы показали сценку, где изобразили переезд жительницы ныне оккупированного Скадовска в Закарпатье.

В выступлении переселенка объясняет закарпатцу, что она «сиСкадовская», поэтому до сих пор «разговаривала на русском языке», украинскую разве что в школе «вырчала», но все слова уже «забывала».

Закарпатец, которого играет комик Юрий Великий, обращается к переселенке и говорит, что это нормально делать ошибки и говорить на родном языке. Но на силу сдерживает смех.

И якобы нарратив правильный, но исполнение и карикатурное изображение жителей оккупированного Скадовска сильно возмутило украинцев, которым эта шутка показалась неуместной. Для жителей города это оскорбление и насмешка над людьми, которые второй год находятся под оккупацией. В комментариях под выпуском скадовцы отмечают, что все они украинский хорошо знают, и так не разговаривают.

Впоследствии на неудачную шутку отреагировал городской голова Скадовска Александр Яковлев, возмутившийся шуткой вместе с жителями Скадовска. Мэр города заявил, что в Скадовске многие люди были русскоязычными, но все хорошо понимают украинский и хорошо на нем говорят

«Скадовск сегодня в оккупации, и действительно, в чем сейчас нуждаются скадовчане — это поддержка», — сказал городской голова.

Как на скандал отреагировал «Квартал 95» и 1+1?

В своем официальном заявлении «Квартал 95» объяснил, что комики своим выступлением стремились показать, что не страшно совершать даже грубые ошибки при переходе с русского на украинский, более стыдно — продолжать говорить на враге.

«1+1 media» принесла извинения «аудитории, которую задел этот номер». Канал пообещал удалить выступление на ютубе и вырезать сценку из концерта. Однако по состоянию на 12:40 3 января, на официальном ютуб-канале «Студия Квартал 95 Online» видео еще есть.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: