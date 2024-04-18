В Днепре после взрывов начали распространять фейки о химической угрозе

В четверг, 18 апреля, жители Днепра слышали несколько взрывов. Позже выяснилось, что прилеты произошли в Днепровском районе. В результате попадания вражеских ракет пострадали двое мужчин — 30 и 35 лет. Оба в больнице в тяжелом состоянии.
На фоне этих новостей в соцсетях начали распространять информацию о том, что попадание якобы было в промышленное предприятие «со страшной химией».
Граждан призвали «закрыть окна и посидеть сегодня дома». Впрочем, эта информация не соответствует действительности, отмечают в телеграм-канале “Стоп. Фейк. Днепр».
“Информация о “страшной химии” НЕ является правдивой! Сообщения с паническими высказываниями и нет никаких аргументов или доказательств. Не распространяйте паническое настроение среди населения! Доверяйте только проверенным источникам! Ждем официальной информации от военной администрации”, — говорится в сообщении.
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