Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре после взрывов начали распространять фейки о химической угрозе

Сегодня 13:42
просмотров

Но это только фейки.
Новости Днепра про В Днепре после взрывов начали распространять фейки о химической угрозе

Фото условное

В четверг, 18 апреля, жители Днепра слышали несколько взрывов. Позже выяснилось, что прилеты произошли в Днепровском районе. В результате попадания вражеских ракет пострадали двое мужчин — 30 и 35 лет. Оба в больнице в тяжелом состоянии.

На фоне этих новостей в соцсетях начали распространять информацию о том, что попадание якобы было в промышленное предприятие «со страшной химией».

Граждан призвали «закрыть окна и посидеть сегодня дома». Впрочем, эта информация не соответствует действительности, отмечают в телеграм-канале “Стоп. Фейк. Днепр».

“Информация о “страшной химии” НЕ является правдивой! Сообщения с паническими высказываниями и нет никаких аргументов или доказательств. Не распространяйте паническое настроение среди населения! Доверяйте только проверенным источникам! Ждем официальной информации от военной администрации”, — говорится в сообщении.

Новости Днепра про В Днепре после взрывов начали распространять фейки о химической угрозе

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре после взрывов начали распространять фейки о химической угрозеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре после взрывов начали распространять фейки о химической угрозеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Показали фото с места «прилетов» вблизи Днепра, где произошли пожары в результате ракетного удара
    Новости Днепра
    Сегодня 16:59
    Показали фото с места «прилетов» вблизи Днепра, где произошли пожары в результате ракетного удара

    В Днепровском районе потушили пожары на местах "прилетов" российских ракет.

    Остров монахов, клуб-филармония и сокровища скифов: ТОП-10 памятников истории в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 15:39
    Остров монахов, клуб-филармония и сокровища скифов: ТОП-10 памятников истории в Днепре

    Сегодня в Украине отмечают День памятников истории и культуры. В…

    В Днепровском районе после ракетной атаки до сих пор бушуют пожары: в ОВА рассказали детали
    Новости Днепра
    Сегодня 14:01
    В Днепровском районе после ракетной атаки до сих пор бушуют пожары: в ОВА рассказали детали

    В Днепровском районе тушат пожары.

    В Днепре посреди улицы заметили осла (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:59
    В Днепре посреди улицы заметили осла (ВИДЕО)

    Посреди улицы в Днепре гулял осел.

    Последние новости

    Показали фото с места «прилетов» вблизи Днепра, где произошли пожары в результате ракетного удара
    Показали фото с места «прилетов» вблизи Днепра, где произошли пожары в результате ракетного удара

    В Днепровском районе потушили пожары на местах "прилетов" российских ракет.

    Сегодня 16:59
    2
    просмотров
    Остров монахов, клуб-филармония и сокровища скифов: ТОП-10 памятников истории в Днепре
    Остров монахов, клуб-филармония и сокровища скифов: ТОП-10 памятников истории в Днепре

    Сегодня в Украине отмечают День памятников истории и культуры. В нашем городе есть немало исторических памяток, они не всегда отмечены на государственном уровне, но являются тем, без чего сегодняшний Днепр представить невозможно. Улицы, здания, поселки и церкви – все они…

    Сегодня 15:39
    2
    просмотров
    В Днепровском районе после ракетной атаки до сих пор бушуют пожары: в ОВА рассказали детали
    В Днепровском районе после ракетной атаки до сих пор бушуют пожары: в ОВА рассказали детали

    В Днепровском районе тушат пожары.

    Сегодня 14:01
    4
    просмотров
    В Днепре посреди улицы заметили осла (ВИДЕО)
    В Днепре посреди улицы заметили осла (ВИДЕО)

    Посреди улицы в Днепре гулял осел.

    Сегодня 12:59
    2
    просмотров
    Двое раненых: ракетами атаковали Днепровский район
    Двое раненых: ракетами атаковали Днепровский район

    В четверг, 18 апреля, Днепровский район атаковали ракетами.

    Сегодня 12:31
    13
    просмотров
    Как выглядит первый этаж заброшенного ресторана Маяк в Днепре (ВИДЕО)
    Как выглядит первый этаж заброшенного ресторана Маяк в Днепре (ВИДЕО)

    В сети показали, как изнутри выглядит первый этаж культового ресторана Маяк.

    Сегодня 11:42
    6
    просмотров
    Угроза сохраняется: в Днепре в третий раз за час раздался мощный взрыв
    Угроза сохраняется: в Днепре в третий раз за час раздался мощный взрыв

    Очень громкий день в Днепре.

    Сегодня 11:06
    27
    просмотров
    Викрили жителя Дніпра, який зливав інформацію про ЗСУ російським блогерам-пропагандистам
    Викрили жителя Дніпра, який зливав інформацію про ЗСУ російським блогерам-пропагандистам

    Информатора задержали "на горячем".

    Сегодня 10:28
    2
    просмотров
    В Днепровском районе горели торговые павильоны
    В Днепровском районе горели торговые павильоны

    Сегодня рано утром в Днепровском районе произошел пожар.

    Сегодня 09:55
    18
    просмотров
    В Днепре полиция задержала троих мужчин, которые делали закладки наркотиков
    В Днепре полиция задержала троих мужчин, которые делали закладки наркотиков

    В Днепре задержали 3 подозреваемых в наркосбыте мужчин.

    Сегодня 09:36
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх