Двоє поранених: ракетами атакували Дніпровський район

Жителі Дніпра чули щонайменше три потужних вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що триває обстріл зі Сходу
Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ворог атакував Дніпровський район.
Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків – 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Є декілька займань. Усі деталі пообіцяли повідомити після відбою.
Станом на 12:30 загроза триває. Жителів Дніпра закликають залишатися у безпечних місцях.
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