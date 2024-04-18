Двоє поранених: ракетами атакували Дніпровський район

У четвер, 18 квітня, Дніпровський район атакували ракетами.

Жителі Дніпра чули щонайменше три потужних вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що триває обстріл зі Сходу

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ворог атакував Дніпровський район.

Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків – 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Є декілька займань. Усі деталі пообіцяли повідомити після відбою.

Станом на 12:30 загроза триває. Жителів Дніпра закликають залишатися у безпечних місцях.

Читайте також:

Українська

Автор: