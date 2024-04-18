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Двоє поранених: ракетами атакували Дніпровський район

Сьогодні 12:31
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У четвер, 18 квітня, Дніпровський район атакували ракетами.

Новости Днепра про Двоє поранених: ракетами атакували Дніпровський район

Жителі Дніпра чули щонайменше три потужних вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що триває обстріл зі Сходу

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ворог атакував Дніпровський район.

Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків – 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Є декілька займань. Усі деталі пообіцяли повідомити після відбою.

Станом на 12:30 загроза триває. Жителів Дніпра закликають залишатися у безпечних місцях.

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Новости Днепра про Двоє поранених: ракетами атакували Дніпровський районУкраїнська

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