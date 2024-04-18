Вихованець ФК “Дніпро” Артем Довбик побив 30-річний гольовий рекорд

Нападник "Жирони" Артем Довбик побив видатний бомбардирський рекорд.

Вихованець ФК “Дніпро” став найрезультативнішим українським футболістом за сезон, який грав у іспанській Примері.

До Артема Довбика найкращим українським форвардом Прімери був екс-нападник “Динамо Київ” Олег Саленко, який у сезоні 1993/1994 відзначився 16 голами.

Лідер атак клубу з Каталонії забив вже 17 голів у поточному сезоні і посідає перше місце у списку найкращих бомбардирів сезону.

З допомогою українця сенсаційна “Жирона” претендує на вихід до Ліги Чемпіонів у наступному сезоні.

В останньому матчі гол українця не допоміг його команді здобути перемогу, але індивідуальна статистика форварда вражає.

За чутками “Жирона” сплатила СК Дніпро-1 близько 7 млн євро за перехід.

Команда Довбика та Циганкова посідає третє місце у цьому сезону Ла Ліги.

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