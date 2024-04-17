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  • На Дніпропетровщині знайшли поле рідкісних червонокнижних тюльпанів (ФОТО)

На Дніпропетровщині знайшли поле рідкісних червонокнижних тюльпанів (ФОТО)

Сьогодні 19:24
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Рідкісні тюльпани помітили на Дніпропетровщині.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли поле рідкісних червонокнижних тюльпанів (ФОТО)

Квітка з Червоної книги України помітили в одному з районів Дніпропетровщини.

У П’ятихатському районі Дніпропетровщини виявили рідкісну представницю флори – дібровний тюльпан. Про це повідомила ботанік з Кривого Рогу Вікторія Тротнер.

Дібровний тюльпан занесений до Червоної книги України і досить рідко зустрічається у дикій природі. Причина – порушення екосистеми внаслідок господарського освоєння територій, зведення лісів, випасання худоби, витоптування у місцях рекреації, збирання на букети. 

Поблизу П’ятихаток знайшли ціле поле цих рідкісних квіток. На відміну від звичних голландських тюльпанів, ці рослини значно менші та схожі на зірки. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли поле рідкісних червонокнижних тюльпанів (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли поле рідкісних червонокнижних тюльпанів (ФОТО)

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли поле рідкісних червонокнижних тюльпанів (ФОТО)Українська

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