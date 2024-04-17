На Дніпропетровщині знайшли поле рідкісних червонокнижних тюльпанів (ФОТО)

Квітка з Червоної книги України помітили в одному з районів Дніпропетровщини.
У П’ятихатському районі Дніпропетровщини виявили рідкісну представницю флори – дібровний тюльпан. Про це повідомила ботанік з Кривого Рогу Вікторія Тротнер.
Дібровний тюльпан занесений до Червоної книги України і досить рідко зустрічається у дикій природі. Причина – порушення екосистеми внаслідок господарського освоєння територій, зведення лісів, випасання худоби, витоптування у місцях рекреації, збирання на букети.
Поблизу П’ятихаток знайшли ціле поле цих рідкісних квіток. На відміну від звичних голландських тюльпанів, ці рослини значно менші та схожі на зірки.
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