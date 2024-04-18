Воспитанник ФК «Днепр» Артем Довбик побил 30-летний голевой рекорд

Воспитанник ФК «Днепр» стал самым результативным украинским футболистом за сезон, игравший в испанской Примере.
До Артема Довбыка лучшим украинским форвардом Примеры был экс-нападающий «Динамо Киев» Олег Саленко, который в сезоне 1993/1994 отличился 16 голами.
Лидер атак клуба из Каталонии забил уже 17 голов в текущем сезоне и занимает первое место в списке лучших бомбардиров сезона.
С помощью украинца сенсационная «Жирона» претендует на выход в Лигу Чемпионов в следующем сезоне.
В последнем матче гол украинца не помог его команде одержать победу, но индивидуальная статистика форварда впечатляет.
По слухам «Жирона» заплатила СК Днепр-1 около 7 млн. евро за переход.
Команда Довбика и Цыганкова занимает третье место в этом сезоне Ла Лиги.
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