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Воспитанник ФК «Днепр» Артем Довбик побил 30-летний голевой рекорд

Сегодня 06:45
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Нападающий "Жироны" Артем Довбик побил выдающийся бомбардирский рекорд.

Новости Днепра про Воспитанник ФК

Воспитанник ФК «Днепр» стал самым результативным украинским футболистом за сезон, игравший в испанской Примере.

До Артема Довбыка лучшим украинским форвардом Примеры был экс-нападающий «Динамо Киев» Олег Саленко, который в сезоне 1993/1994 отличился 16 голами.

Лидер атак клуба из Каталонии забил уже 17 голов в текущем сезоне и занимает первое место в списке лучших бомбардиров сезона.

С помощью украинца сенсационная «Жирона» претендует на выход в Лигу Чемпионов в следующем сезоне.

В последнем матче гол украинца не помог его команде одержать победу, но индивидуальная статистика форварда впечатляет.

По слухам «Жирона» заплатила СК Днепр-1 около 7 млн. евро за переход.

Команда Довбика и Цыганкова занимает третье место в этом сезоне Ла Лиги.

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