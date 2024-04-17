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Дніпро та область зачеплять несподівані заморозки: метеорологи назвали дату

Сьогодні 21:53
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Україну трохи "поморозить".

Новости Днепра про Дніпро та область зачеплять несподівані заморозки: метеорологи назвали дату

Зачепить і Дніпропетровщину, але не сильно.

За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру, у суботу, 20 квітня, Україну накриють заморозки. У більшості регіонів – “помаранчевий” рівень небезпеки. Дніпро та область у більш “безпечній” зоні – у нас “жовтий” рівень.

Можливі заморозки на ґрунті до -1 градуса морозу в ніч з 19 на 20 квітня. 

Новости Днепра про Дніпро та область зачеплять несподівані заморозки: метеорологи назвали дату

Зачепить північ та захід області. 

А ось до 19 квітня на території області, переважно півдні та південному заході – надзвичайна пожежна небезпека. Нестабільну погоду в Україні зумовив циклон з Балкан, який від нас піде вже 21 квітня. 

Погода у Дніпрі та області з 18 по 20 квітня

17 квітня: Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південний, 7-12, вдень пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 21-26°, по місту Дніпро вночі 12-14°, вдень 24-26°.

18 квітня: мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний, 7-12, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

19 квітня: мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 12-17°.

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Новости Днепра про Дніпро та область зачеплять несподівані заморозки: метеорологи назвали датуУкраїнська Новости Днепра про Дніпро та область зачеплять несподівані заморозки: метеорологи назвали датуРусский

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