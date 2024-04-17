У Дніпрі на вулиці Житня загасили палаючий будинок

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Інцидент трапився близько о пів на другу ночі на вулиці Житня, Самарського району міста.
По прибуттю до місця виклику, співробітники ДСНС встановили, що горить дах одноповерхового будинку на площі 100 кв. м, — йдеться у повідомленні рятувальників.
Вогонь вдалося загасити за годину. Загиблих та травмованих немає.
Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі горів житловий будинок на вулиці Професійній.
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