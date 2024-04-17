Днепр и область зацепят неожиданные заморозки: метеорологи назвали дату

Заденет и Днепропетровщину, но не сильно.
По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра, в субботу, 20 апреля, Украину накроют заморозки. В большинстве регионов – «оранжевый» уровень опасности. Днепр и область в более «безопасной» зоне – у нас «желтый» уровень.
Возможны заморозки на почве до -1 градуса мороза в ночь с 19 на 20 апреля.
Заденет север и запад области.
А вот до 19 апреля на территории области, преимущественно на юге и юго-западе — чрезвычайная пожарная опасность. Нестабильную погоду в Украине обусловил циклон из Балкан, который уйдет от нас уже 21 апреля.
17 апреля: Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, 7-12, днем порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 10-15°, днем 21-26°, по городу Днепр ночью 12-14°, днем 24-26°.
18 апреля: переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, 7-12, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.
19 апреля: переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 12-17°.
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