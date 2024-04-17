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Днепр и область зацепят неожиданные заморозки: метеорологи назвали дату

Сегодня 21:53
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Украину немного "поморозит".

Новости Днепра про Днепр и область зацепят неожиданные заморозки: метеорологи назвали дату

Заденет и Днепропетровщину, но не сильно.

По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра, в субботу, 20 апреля, Украину накроют заморозки. В большинстве регионов – «оранжевый» уровень опасности. Днепр и область в более «безопасной» зоне – у нас «желтый» уровень.

Возможны заморозки на почве до -1 градуса мороза в ночь с 19 на 20 апреля.

Новости Днепра про Днепр и область зацепят неожиданные заморозки: метеорологи назвали дату

Заденет север и запад области.

А вот до 19 апреля на территории области, преимущественно на юге и юго-западе — чрезвычайная пожарная опасность. Нестабильную погоду в Украине обусловил циклон из Балкан, который уйдет от нас уже 21 апреля.

Погода в Днепре и области с 18 по 20 апреля.

17 апреля: Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, 7-12, днем порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 10-15°, днем 21-26°, по городу Днепр ночью 12-14°, днем 24-26°.

18 апреля: переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, 7-12, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

19 апреля: переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 12-17°.

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Новости Днепра про Днепр и область зацепят неожиданные заморозки: метеорологи назвали датуУкраїнська Новости Днепра про Днепр и область зацепят неожиданные заморозки: метеорологи назвали датуРусский

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