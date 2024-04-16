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Житель Дніпропетровщини пограбував дитину та пенсіонера

Сьогодні 21:26
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У Жовтих Водах на Дніпропетровщині чоловік обікрав двох людей.

Новости Днепра про Житель Дніпропетровщини пограбував дитину та пенсіонера

У Жовтих Водах поліцейські затримали 42-річного чоловіка за серію пограбувань.

Упродовж декількох днів підозрюваний вчинив два злочини: забрав сумочку у 14-річної дівчини та велосипед у 63-річного чоловіка.

14 квітня близько 13:00 на вулиці міста до двох неповнолітніх дівчат підійшов невідомий чоловік та спитав у них про готівку. Школярки злякались незнайомця та розбіглись у різні сторони.

Зловмисник кинувся наздоганяти одну з них. Налякана дитина забігла до магазину та разом з продавчинею намагалися втримати вхідні двері. Але злодій відкрив їх та вихопив з прилавка сумочку дівчини.

Протягом години поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився 42-річний раніше судимий місцевий житель.

Також під час слідчих дій правоохоронці встановили, що 3 квітня злодій побачив на лавочці чоловіка, поруч з яким стояв велосипед. Зловмисника не спинило те, що поруч був власник, він сів на двоколісний та поїхав.

Зухвалого грабіжника затримали. Наразі він під вартою.

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Новости Днепра про Житель Дніпропетровщини пограбував дитину та пенсіонераУкраїнська

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