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У музей Дніпра привезли справжню мумію

Сьогодні 07:59
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У музей Дніпра привезли унікальний експонат.

Новости Днепра про У музей Дніпра привезли справжню мумію

Про це повідомляє паблік “Виставки Дніпропетровського національного історичного музею ім. Яворницького” у своїх соцмережах.

Зустрічайте легенду! Скоро на музейній ювілейній виставці! Вона повертається… Не пройшло ще й 6000 років, — йдеться у повідомленні на сторінці музею.

У коментарях представники пояснили, що на цей час про мумію відомо небагато.

Це один із перших експонатів музею і це мумія жінки, точно відомо, що їй 5000 років і це епоха бронзового віку.

Новости Днепра про У музей Дніпра привезли справжню мумію

Найстаріша мумія епохи мідного віку лише на 300 років старше. 

Ми вже писали про те, що у Дніпрі раніше зберігали мумію та бивні мамонта у колишній чоловічій гімназії.

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