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  • Житель Павлограда вбив знайомого через стару образу, а потім сховався у гаражі

Житель Павлограда вбив знайомого через стару образу, а потім сховався у гаражі

Сьогодні 20:52
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У Павлограді затримали вбивцю.

Новости Днепра про Житель Павлограда вбив знайомого через стару образу, а потім сховався у гаражі

У Павлоградському районі поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 34-річного чоловіка.

Як з’ясували правоохоронці, злочин стався 14 квітня близько 17.00 біля одного з магазинів у Тернівці. Між двома чоловіками, які тривалий час мали неприязливі стосунки, знову стався словесний конфлікт. Нападник, пригадавши минулі образи у свій бік, завдавав удару ножем в серце. 34-річний чоловік помер на місці.

Після скоєного фігурант намагався приховати сліди злочину. Зловмисник викинув знаряддя злочину і переховувався від поліції, але був затриманий в одному з гаражних кооперативів.

35-річного місцевого жителя взяли під варту та оголосили про підозру в умисному вбивстві. 

Знаряддя злочину – кухонний ніж, поліцейські знайшли і вилучили.

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Новости Днепра про Житель Павлограда вбив знайомого через стару образу, а потім сховався у гаражіУкраїнська

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