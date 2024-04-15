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  • Житель Павлограда убил знакомого из-за старой обиды, а затем спрятался в гараже

Житель Павлограда убил знакомого из-за старой обиды, а затем спрятался в гараже

Сегодня 20:52
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В Павлограде задержан убийца.

Новости Днепра про Житель Павлограда убил знакомого из-за старой обиды, а затем спрятался в гараже

В Павлоградском районе полицейские задержали подозреваемого в убийстве 34-летнего мужчину.

Как выяснили правоохранители, преступление произошло 14 апреля около 17.00 возле одного из магазинов в Терновке. Между двумя мужчинами, которые долгое время имели неприязненные отношения, снова произошел словесный конфликт. Нападающий, вспомнив прошлые обиды в свою сторону, наносил удар ножом в сердце. 34-летний мужчина скончался на месте.

После совершённого фигурант пытался скрыть следы преступления. Злоумышленник выбросил орудие преступления и скрывался от полиции, но был задержан в одном из гаражных кооперативов.

35-летнего местного жителя заключили под стражу и объявили о подозрении в умышленном убийстве.

Орудие преступления – кухонный нож, полицейские нашли и изъяли.

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Новости Днепра про Житель Павлограда убил знакомого из-за старой обиды, а затем спрятался в гаражеУкраїнська Новости Днепра про Житель Павлограда убил знакомого из-за старой обиды, а затем спрятался в гаражеРусский

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