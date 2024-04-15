В Кривом Роге возле заброшенного здания нашли тело 15-летней девушки

В Кривом Роге обнаружили труп подростка.

Трагическое событие произошли в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

Рядом с заброшенным зданием в Покровском районе обнаружили труп 15-летней девочки.

Об этом сообщает Telegram-канал «Свои Кривой Рог».

Тело девушки увидели гуляющие рядом дети.

По предварительной информации, девушка из многодетной семьи часто убегала из дома. Следов насильственной смерти обнаружено не было.

Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка.

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