Ночью враг снова обстреливал Днепропетровщину

Ночью оккупационные войска обстреливали Днепропетровщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Оккупанты ударили дронами по городу Никополь и Червоногоровской общине. Поврежден частный дом, люди не пострадали.

Взрыв раздался и в Днепровском районе. Враг стрелял по инфраструктурному объекту. Люди целые. Последствия уточняются, – заявил глава ОВА.

Число пострадавших в Днепре возросло до 13 человек. К врачам обратилась женщина, получившая ранения из-за падения обломков ракеты накануне.

Вчера мы писали о том, что в Днепре на улице Кукурбы нашли тело женщины.

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