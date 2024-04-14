Оккупационные войска ударили по Никополю дроном

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Сегодня поступила информация от пресс-службы ГСЧС о том, что в Никополе в результате вражеской атаки травмирован мужчина.
Пострадали три человека – 47, 57 и 64 лет. У всех множественные осколочные ранения. У одного еще и открытый перелом ноги, — говорится в сообщении главы ОВА.
Мужчин госпитализировали в больницу — состояние средней тяжести.
В результате атаки произошло возгорание, повреждены 2 автомобиля. Детали впоследствии.
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