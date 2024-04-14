В Днепровском районе уничтожена крылатая ракета

Сегодня в Днепровском районе силы ПВО уничтожили крылатую ракету.

Об этом сообщает на своей официальной странице Воздушное командование «Восток».

В 17.50 в Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование «Восток» уничтожена крылатая ракета, — говорится в сообщении.

Защитников неба поблагодарил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Вражескую ракету сбили над областью наши силы ПВО. Ее уничтожили над Днепровским районом бойцы Воздушного командорвания «Восход». Спасибо за бдительность и круглосуточную защиту!, — написал глава Днепропетровского облсовета.

Сегодня мы писали о том, что оккупационные войска ударили по Никополю дроном. В результате этой атаки пострадали трое мужчин.

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