В Днепровском районе уничтожена крылатая ракета

Об этом сообщает на своей официальной странице Воздушное командование «Восток».
В 17.50 в Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование «Восток» уничтожена крылатая ракета, — говорится в сообщении.
Защитников неба поблагодарил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Вражескую ракету сбили над областью наши силы ПВО. Ее уничтожили над Днепровским районом бойцы Воздушного командорвания «Восход». Спасибо за бдительность и круглосуточную защиту!, — написал глава Днепропетровского облсовета.
Сегодня мы писали о том, что оккупационные войска ударили по Никополю дроном. В результате этой атаки пострадали трое мужчин.
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россияне ударили по Никополю дроном.
Сегодня оккупационные войска россии снова атаковали Никополь.
По факту хулиганских действий возле Мемориала Героев возбуждено уголовное производство.
В Днепре сегодня обнаружили труп женщины.
россияне ударили по Никополю дроном.
Сегодня оккупационные войска россии снова атаковали Никополь.
По факту хулиганских действий возле Мемориала Героев возбуждено уголовное производство.
В Днепре сегодня обнаружили труп женщины.
В Кривом Роге местный житель снимает прохожих девушек на видео и выкладывает в соцсети.
Аллею живой памяти защитников Украины высадили в Днепре в парке Глобы.
Сегодня в Днепре коммунальщики продолжают проводить аварийные работы.
Специалисты ГСЧС вчера неоднократно привлекались к работам по уничтожению взрывоопасных предметов.
За прошедшие сутки в Днепре поступило сообщение об очередном заминировании.
Хорошего дня, друзья!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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