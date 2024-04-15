Вночі ворог знову обстрілював Дніпропетровщину

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Окупанти вдарили дронами по місту Нікополь та Червоногорівській громаді. Пошкоджено приватний будинок, люди не постраждали.
Вибух пролунав і в Дніпровському районі. Ворог вгатив по інфраструктурному об’єкту. Люди цілі. Наслідки уточнюються, — заявив очільник ОВА.
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 13 людей. До лікарів звернулась жінка, яка отримала поранення через падіння уламків ракети напередодні.
Вчора ми писали про те, що у Дніпрі на вулиці Кукурби знайшли тіло жінки.
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