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Вночі ворог знову обстрілював Дніпропетровщину

Сьогодні 07:56
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Вночі окупаційні війська обстрілювали Дніпропетровщину.

Новости Днепра про Вночі ворог знову обстрілював Дніпропетровщину

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти вдарили дронами по місту Нікополь та Червоногорівській громаді. Пошкоджено приватний будинок, люди не постраждали.

Вибух пролунав і в Дніпровському районі. Ворог вгатив по інфраструктурному об’єкту. Люди цілі. Наслідки уточнюються, — заявив очільник ОВА.

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 13 людей. До лікарів звернулась жінка, яка отримала поранення через падіння уламків ракети напередодні.

Вчора ми писали про те, що у Дніпрі на вулиці Кукурби знайшли тіло жінки.

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