Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на вулиці Кукурби знайшли тіло жінки

Сьогодні 14:43
просмотров

У Дніпрі сьогодні знайшли труп жінки.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Кукурби знайшли тіло жінки

Про це повідомляє Telegram-канал “Днепр сейчас”.

Інцидент трапився на вул. Олександра Кукурби (колишня вулиця Космонавта Комарова).

Можливо вона стала жертвою злочину, за попередньою інформацією її вбили.

Тіло вже почало розкладатися, одже йому вже кілька днів.

На місці працює поліція, слідчі та спеціалісти, територію огородили. 

На дану хвилину це вся доступна інформація. 

Сьогодні ми писали про те, що на Дніпропетровщині чоловік знайшов у полі застарілі артилерійські снаряди.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Кукурби знайшли тіло жінкиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Кукурби знайшли тіло жінкиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кривому Розі чоловік напідпитку справляв природні потреби на Меморіал Героїв
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:24
    У Кривому Розі чоловік напідпитку справляв природні потреби на Меморіал Героїв

    За фактом хуліганських дій біля Меморіалу Героїв відкрито кримінальне провадження.

    У Кривому Розі чоловік знімає відео з незнайомими дівчатами зі спини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:59
    У Кривому Розі чоловік знімає відео з незнайомими дівчатами зі спини

    У Кривому Розі місцевий мешканець знімає перехожих дівчат на відео…

    Алея живої памʼяті захисників України зʼявилась у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:40
    Алея живої памʼяті захисників України зʼявилась у Дніпрі

    Алею живої памʼяті захисників України висадили у Дніпрі у парку…

    Де у Дніпрі відсутнє водопостачання: оперативна інформація
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:39
    Де у Дніпрі відсутнє водопостачання: оперативна інформація

    Сьогодні у Дніпрі комунальники продовжують проводити аварійні роботи.

    Наверх