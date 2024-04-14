У Дніпрі на вулиці Кукурби знайшли тіло жінки

У Дніпрі сьогодні знайшли труп жінки.

Про це повідомляє Telegram-канал “Днепр сейчас”.

Інцидент трапився на вул. Олександра Кукурби (колишня вулиця Космонавта Комарова).

Можливо вона стала жертвою злочину, за попередньою інформацією її вбили.

Тіло вже почало розкладатися, одже йому вже кілька днів.

На місці працює поліція, слідчі та спеціалісти, територію огородили.

На дану хвилину це вся доступна інформація.

Сьогодні ми писали про те, що на Дніпропетровщині чоловік знайшов у полі застарілі артилерійські снаряди.

Українська Русский

Автор: