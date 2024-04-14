Мини-Голландия: в Днепре на Победе расцвели тысячи тюльпанов

Такую красоту можно увидеть каждый день.
Аномально теплый апрель способствовал красивому цветению.
Благоприятная погода позволила днепрянам насладиться тюльпанами на улицах почти на месяц раньше обычного.
Многие люди не могут пройти мимо и фотографируются с символом весны.
Часто можно увидеть и молодые парочки, которые получают заряд романтического настроения на всю прогулку.
Сейчас Бульвар Славы превратился в настоящий райский уголок.
Недавно мы сообщали о том, что в Днепре полиция задержала мужчину, который срывал тюльпаны на Сичеславской Набережной.
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