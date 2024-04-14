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Мини-Голландия: в Днепре на Победе расцвели тысячи тюльпанов

Сегодня 19:31
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В Днепре на Набережной Победы расцвели тюльпаны.

Такую красоту можно увидеть каждый день.

Новости Днепра про Мини-Голландия: в Днепре на Победе расцвели тысячи тюльпанов

Аномально теплый апрель способствовал красивому цветению.

Новости Днепра про Мини-Голландия: в Днепре на Победе расцвели тысячи тюльпанов

Благоприятная погода позволила днепрянам насладиться тюльпанами на улицах почти на месяц раньше обычного.

Новости Днепра про Мини-Голландия: в Днепре на Победе расцвели тысячи тюльпанов

Многие люди не могут пройти мимо и фотографируются с символом весны.

Новости Днепра про Мини-Голландия: в Днепре на Победе расцвели тысячи тюльпанов

Часто можно увидеть и молодые парочки, которые получают заряд романтического настроения на всю прогулку.

Новости Днепра про Мини-Голландия: в Днепре на Победе расцвели тысячи тюльпанов

Сейчас Бульвар Славы превратился в настоящий райский уголок.

Новости Днепра про Мини-Голландия: в Днепре на Победе расцвели тысячи тюльпанов

Недавно мы сообщали о том, что в Днепре полиция задержала мужчину, который срывал тюльпаны на Сичеславской Набережной.

Новости Днепра про Мини-Голландия: в Днепре на Победе расцвели тысячи тюльпанов

Новости Днепра про Мини-Голландия: в Днепре на Победе расцвели тысячи тюльпанов

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Новости Днепра про Мини-Голландия: в Днепре на Победе расцвели тысячи тюльпановУкраїнська Новости Днепра про Мини-Голландия: в Днепре на Победе расцвели тысячи тюльпановРусский

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