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Міні-Голландія: у Дніпрі на Перемозі розцвіли тисячі тюльпанів

Сьогодні 19:31
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У Дніпрі на Набережній Перемоги розцвіли тюльпани.

Таку красу можна побачити кожний день.

Новости Днепра про Міні-Голландія: у Дніпрі на Перемозі розцвіли тисячі тюльпанів

Аномально теплий квітень посприяв красивому цвітінню. 

Новости Днепра про Міні-Голландія: у Дніпрі на Перемозі розцвіли тисячі тюльпанів

Сприятлива погода дозволила дніпрянам насолодитися тюльпанами на вулицях майже на місяць раніше, ніж зазвичай.

Новости Днепра про Міні-Голландія: у Дніпрі на Перемозі розцвіли тисячі тюльпанів

Багато людей не можуть пройти повз, та фотографуються із символом весни. 

Новости Днепра про Міні-Голландія: у Дніпрі на Перемозі розцвіли тисячі тюльпанів

Часто можна побачити й молоді пари, які отримують заряд романтичного настрою на усю прогулянку. 

Новости Днепра про Міні-Голландія: у Дніпрі на Перемозі розцвіли тисячі тюльпанів

Зараз Бульвар Слави перетворився на справжній райський куточок.

Новости Днепра про Міні-Голландія: у Дніпрі на Перемозі розцвіли тисячі тюльпанів

Нещодавно ми повідомляли про те, що у Дніпрі поліція затримала чоловіка, який зривав тюльпани на Січеславській Набережній.

Новости Днепра про Міні-Голландія: у Дніпрі на Перемозі розцвіли тисячі тюльпанів

Новости Днепра про Міні-Голландія: у Дніпрі на Перемозі розцвіли тисячі тюльпанів

Читайте також:

Новости Днепра про Міні-Голландія: у Дніпрі на Перемозі розцвіли тисячі тюльпанівУкраїнська Новости Днепра про Міні-Голландія: у Дніпрі на Перемозі розцвіли тисячі тюльпанівРусский

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