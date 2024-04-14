Міні-Голландія: у Дніпрі на Перемозі розцвіли тисячі тюльпанів

У Дніпрі на Набережній Перемоги розцвіли тюльпани.

Таку красу можна побачити кожний день.

Аномально теплий квітень посприяв красивому цвітінню.

Сприятлива погода дозволила дніпрянам насолодитися тюльпанами на вулицях майже на місяць раніше, ніж зазвичай.

Багато людей не можуть пройти повз, та фотографуються із символом весни.

Часто можна побачити й молоді пари, які отримують заряд романтичного настрою на усю прогулянку.

Зараз Бульвар Слави перетворився на справжній райський куточок.

Нещодавно ми повідомляли про те, що у Дніпрі поліція затримала чоловіка, який зривав тюльпани на Січеславській Набережній.

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