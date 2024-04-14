В Днепре из-за падения обломков ракеты пострадали 5 человек, у 15-летнего парня осколочные ранения и контузия

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В Днепровском районе защитники неба уничтожили вражескую ракету. На данный момент в Днепре уже 5 пострадавших. Это трое мужчин и женщина. А еще 15-летний парень. У него осколочные ранения и контузия. С ранениями три человека. Впрочем, от госпитализации они отказались, — заявил глава ОВА.
В Любимовской общине наблюдается задымление и из-за падения обломков изуродован автомобиль.
По предварительной информации, повреждены 9 частных домов.
Враг также 11 раз за день атаковал Никопольский район. Мирные населенные пункты обстреливались из тяжелой артиллерии и дронов.
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