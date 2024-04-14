В Днепре из-за падения обломков ракеты пострадали 5 человек, у 15-летнего парня осколочные ранения и контузия

Из-за недавней атаки в Днепре пострадали 5 человек.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Днепровском районе защитники неба уничтожили вражескую ракету. На данный момент в Днепре уже 5 пострадавших. Это трое мужчин и женщина. А еще 15-летний парень. У него осколочные ранения и контузия. С ранениями три человека. Впрочем, от госпитализации они отказались, — заявил глава ОВА.