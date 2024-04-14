У Дніпрі через падіння уламків ракети постраждали 5 людей, у 15-річного хлопця осколкові поранення і контузія

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Дніпровському районі захисники неба знищили ворожу ракету. На зараз у Дніпрі вже 5‼️постраждалих. Це троє чоловіків та жінка. А ще 15-річний хлопець. У нього осколкові поранення і контузія. З пораненнями троє людей. Втім, від госпіталізації вони відмовилися, — заявив очільник ОВА.
У Любимівській громаді спостерігається задимлення та через падіння уламків понівечено автомобіль.
За попередньою інформацією, пошкоджені 9 приватних осель.
Ворог також 11 разів за день атакував Нікопольський район. Мирні населені пункти обстрілювались з важкої артилерії та дронів.
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