У Дніпрі через падіння уламків ракети постраждали 5 людей, у 15-річного хлопця осколкові поранення і контузія

Через нещодавно атаку у Дніпрі постраждали 5 людей.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Дніпровському районі захисники неба знищили ворожу ракету. На зараз у Дніпрі вже 5‼️постраждалих. Це троє чоловіків та жінка. А ще 15-річний хлопець. У нього осколкові поранення і контузія. З пораненнями троє людей. Втім, від госпіталізації вони відмовилися, — заявив очільник ОВА.

У Любимівській громаді спостерігається задимлення та через падіння уламків понівечено автомобіль.

За попередньою інформацією, пошкоджені 9 приватних осель.

Ворог також 11 разів за день атакував Нікопольський район. Мирні населені пункти обстрілювались з важкої артилерії та дронів.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: