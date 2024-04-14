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  • У Дніпрі через падіння уламків ракети постраждали 5 людей, у 15-річного хлопця осколкові поранення і контузія

У Дніпрі через падіння уламків ракети постраждали 5 людей, у 15-річного хлопця осколкові поранення і контузія

Сьогодні 19:02
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Через нещодавно атаку у Дніпрі постраждали 5 людей.

Новости Днепра про У Дніпрі через падіння уламків ракети постраждали 5 людей, у 15-річного хлопця осколкові поранення і контузія

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Дніпровському районі захисники неба знищили ворожу ракету. На зараз у Дніпрі вже 5‼️постраждалих. Це троє чоловіків та жінка. А ще 15-річний хлопець. У нього осколкові поранення і контузія. З пораненнями троє людей. Втім, від госпіталізації вони відмовилися, — заявив очільник ОВА.

У Любимівській громаді спостерігається задимлення та через падіння уламків понівечено автомобіль.

За попередньою інформацією, пошкоджені 9 приватних осель.

Ворог також 11 разів за день атакував Нікопольський район. Мирні населені пункти обстрілювались з важкої артилерії та дронів. 

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Новости Днепра про У Дніпрі через падіння уламків ракети постраждали 5 людей, у 15-річного хлопця осколкові поранення і контузіяУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі через падіння уламків ракети постраждали 5 людей, у 15-річного хлопця осколкові поранення і контузіяРусский

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