В Днепре на улице Кукурбы нашли тело женщины

В Днепре сегодня обнаружили труп женщины.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр сейчас».

Инцидент произошел на ул. Александра Кукурбы (бывшая улица Космонавта Комарова).

Возможно, она стала жертвой преступления, по предварительной информации ее убили.

Тело уже начало разлагаться, ведь ему уже несколько дней.

На месте работает полиция, следователи и специалисты, территорию огородили.

На данный момент это вся доступная информация.

Сегодня мы писали о том, что в Днепропетровской области мужчина нашел в поле устаревшие артиллерийские снаряды.

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